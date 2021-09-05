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Россиян предупредили о программе слежки через смартфон
Эксперт объяснил, как вычислить слежку через телефон. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эксперт объяснил, как вычислить слежку через телефон. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Причиной сбоев в работе смартфона иногда может быть программа-шпион, отметил специалист. Признаки, которые должны насторожить — внезапно садящаяся батарея и перезагрузки в те моменты, когда телефоном не пользуются.

Чтобы проверить свой смартфон на наличие вредоносных программ, нужно зайти в перечень установленных программ. Надо убедиться в отсутствии программ, которое вы не устанавливали, а также проверить, какие из установленных имеют доступ к основным функциям гаджета.

«Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию. И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО», — отметил эксперт.

Кусков добавил, что лучше всего установить на смартфон лицензионный антивирус с функцией выявления шпионских программ.