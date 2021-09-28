Рязанцев предупредили о возможных перебоях телесигнала

Кратковременные прерывания телесигнала возможны до 20 октября с 10:50 до 12:45 из-за солнечной засветки.

Рязанцев предупредили о возможных перебоях телесигнала. Информацию опубликовали в группе регионального минтерпола « ВКонтакте ».

Кратковременные прерывания телесигнала возможны до 20 октября с 10:50 до 12:45 из-за солнечной засветки.

В рязанском телерадиоцентре уточнили, что помехи могут продолжаться от нескольких секунд до 12 минут. В ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать.