В России поднимут цены на ЖКХ

Но не для всех

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам повысить тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщил портал Ura.ru .

При этом рост ЖКХ будет компенсирован нуждающимся россиянам. Эту информацию подтвердил источник издания, близкий к правительству.

«Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ», — рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Как отметила председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, в России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых ниже себестоимости. В их числе водоканалы и очистные сооружения.