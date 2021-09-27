На пересечении улиц Гоголя и Черновицкой появится круговое движение

Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина на личной странице во «ВКонтакте».

Рязанская администрация планирует создать кольцевое пересечение улиц Черновицкой и Гоголя. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила мэр города Елена Сорокина на личной странице во « ВКонтакте ».

Глава города проинспектировала ремонт дорог в областном центре. В 2021 году администрация смогла отремонтировать более 36 километров дорог благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и при поддержке рязанского правительства.

Так, мэр проверила работы на улицах Зафабричной и Птицеводов. На обоих участках завершился ремонт асфальтобетонного покрытия. Также на первом участке подрядчик сделал дорогу для разворотного круга и саму разворотную площадку. На Птицеводов восстановили освещение — местные жители неоднократно указывали властям на эту проблему.

На улице Черновицкой, помимо кругового движения, в настоящее время ведется укладка первого слоя дорожного полотна. До конца недели подрядчик уложит и второй слой.

Всего в Горроще планируют отремонтировать улицы Гоголя, Березовой и Щорса. По последнему объекту разрабатывается проектная документация. Участок дороги будет отремонтирован до Нефтезавода.