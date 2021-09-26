В Михайловском районе под колесами двух машин погиб пешеход

В Михайловском районе насмерть сбили мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Михайловском районе насмерть сбили мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 25 сентября, примерно в 01:30 на 209 км автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, москвичка 1978 года рождения, управляя Nissan Qashqai, сбила пешехода 1960 года рождения, который перебегал дорогу в неположенном месте. После удара пешеход попал под Kia Sportage под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате ДТП пешеход погиб. Проводится проверка.