Видео: в московском «Магните» мужчина в платье напал с топором на посетителей

Два человека пострадали при нападении мужчины с топором в «Магните» на северо-востоке Москвы. Происходящее попало на видео.

Два человека пострадали при нападении мужчины с топором в «Магните» на северо-востоке Москвы. Происходящее попало на видео. Подозреваемого задержали, сообщает РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что в магазин на улице Каргопольской, 14, зашел мужчина с топором и напал на людей.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ППС полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который нанес несколько ранений двум людям. Пострадавшие госпитализированы.

На кадрах видно, как мужчина в женской одежде и с тележкой размахивает топором и нападает на покупателей. По данным телеграм-каналов, мужчина напал на людей из-за оскорблений за внешний вид. Предварительно, он страдает расстройством личности и состоит на учете в ПНД. По другой версии, причиной нападения мог стать конфликт из-за тележки в магазине.