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В Рязани открыли выставку по итогам проекта «Красоты России»
В Рязани открыли выставку по итогам проекта «Красоты России» и наградили участников квеста. В различных местах рязанцы искали капсулы с сертификатами на получение ценных призов, главный из которых — слиток серебра весом более полукилограмма.

В Рязани открыли выставку по итогам проекта «Красоты России» и наградили участников квеста. В различных местах рязанцы искали капсулы с сертификатами на получение ценных призов, главный из которых — слиток серебра весом более полукилограмма.

Максим Матюнин нашел сначала два сертификата на памятные монеты, а потом серебряный слиток. Он приехал на награждение с другом, с которым вместе искал главный клад.

«Я когда узнал про этот квест, сначала попробовал найти тайник у мечети, потом в музее. Там было очень сложно, потому что надо было еще на вопрос ответить. Экскурсию прошел, читал много… А когда понял, что серебряный слиток не найден, а точек осталось не так много, прямо в ночь предложил поехать на поиски. Очень затянуло, не хотелось откладывать. В окрестностях кордона все обошли, стенды читали и потом решили сходить к озеру Шуя, как Паустовский, так и нашли», — поделился Максим.

Одиннадцатилетняя Варя Бабанина узнала про проект от отца после того, как нашла необычную колбу с сертификатом. Ей досталась монетка.

Александр Чугунов показал самое глубокое знание истории родного края в викторине «Красоты России», он получил в подарок книгу Николая Ныркова «Спас-Клепики. Страницы истории». В ней собран богатый фактический материал, редкие фотографии и воспоминания.

Вручал призы и дипломы участникам проекта первый заместитель председателя правления Приобанка Михаил Волков.

«Конечно, для рязанцев, которые хорошо знают родной край, здесь все места знакомы. И все же наше путешествие показало, что можно найти для себя что-то новое даже в своей области. Мы стараемся поддерживать интерес к родному краю, к красотам России и среди сотрудников банка, и среди наших клиентов. Рады, что к нам присоединилось столько людей — участников квеста, и этот проект оказался таким познавательным», — сказал Волков.

Всех, кто нашел сертификаты на памятные монеты, но не смог приехать к нам 24 сентября, ждут за сувенирами в будние дни с 9:00 до 18:00 в центральном офисе банка. Поощрительный приз дожидается и семью Бауровых.

Наш адрес и график работы можно уточнить на сайте priovtb.com. Там же можно посмотреть шесть подсказок по Солотче, где сейчас тоже заложены клады.