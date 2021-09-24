Рязанец получил восемь лет тюрьмы за убийство знакомого металлической трубой
48-летний рязанец выпивал со своим односельчанином. Он приревновал его с своей жене, взял металлическую трубу и несколько раз ударил знакомого по голове. Мужчина скончался на месте.
Рязанец получил восемь лет тюрьмы за убийство знакомого металлической трубой. Об этом
В апреле 2021 года в селе Шахманово 48-летний рязанец выпивал со своим односельчанином. Он приревновал его с своей жене, взял металлическую трубу и несколько раз ударил знакомого по голове. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105
Суд назначил рязанцу 8,5 лет колонии строгого режима.