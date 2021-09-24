Рязанец получил восемь лет тюрьмы за убийство знакомого металлической трубой

48-летний рязанец выпивал со своим односельчанином. Он приревновал его с своей жене, взял металлическую трубу и несколько раз ударил знакомого по голове. Мужчина скончался на месте.