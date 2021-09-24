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Рязанец получил восемь лет тюрьмы за убийство знакомого металлической трубой
48-летний рязанец выпивал со своим односельчанином. Он приревновал его с своей жене, взял металлическую трубу и несколько раз ударил знакомого по голове. Мужчина скончался на месте.

Рязанец получил восемь лет тюрьмы за убийство знакомого металлической трубой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В апреле 2021 года в селе Шахманово 48-летний рязанец выпивал со своим односельчанином. Он приревновал его с своей жене, взял металлическую трубу и несколько раз ударил знакомого по голове. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК Р. Ф. Обвиняемый признал вину.

Суд назначил рязанцу 8,5 лет колонии строгого режима.