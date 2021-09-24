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Рязанцам рассказали, когда наступит бабье лето
Об этом сообщили РЗН. инфо в рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики рассказали, когда в Рязань придет бабье лето. Об этом сообщили РЗН. инфо в рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 25 сентября, ожидается переменная облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров достигнут отметки+2…+7 градусов, днем температура поднимется до +9…+14 градусов.

В воскресенье, 26 сентября, ожидаются дожди. Ночью температура составит +4…+9 градусов, днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В понедельник, 27 сентября, пройдут небольшие дожди. Температурный фон существенно не изменится и будет соответствовать климатический норме.

Во вторник, 28 сентября, осадки маловероятны. По словам синоптиков, ночи останутся холодными, а днем температура поднимется не выше +8…+13 градусов.

«Есть вероятность, что такая умеренно теплая с прояснениями погода продлится до конца сентября начала октября. Возможно это и будет период бабьего лета. Напомним, что оно наступает после значительного похолодания», — подчеркнули специалисты.

Также синоптики добавили, что в октябре не исключены кратковременные волны тепла, «но это уже скорее не бабье лето, а неустойчивость погодных условий».