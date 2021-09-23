Волонтеры отряда «Мещера» рассказали о поисках пропавшего мужчины

Мужчина приехал в лес на собственном автомобиле. В какой-то момент ему стало плохо — дома он забыл свои лекарства.

Волонтеры отряда «Мещера» рассказали о поисках пропавшего мужчины. Пост об этом в четверг, 23 сентября, опубликовали в группе поисково-спасательного отряда.

Мужчина приехал в лес на собственном автомобиле. В какой-то момент ему стало плохо — дома он забыл свои лекарства. У него отказали ноги и все, что он мог — лишь кричать и отвечать на телефонные звонки.

На его поиск отправились два экипажа, в городе готовились резервные группы на вечерние и ночные поиски.

«Первый экипаж забрасывает первую поисковую группу в Северо-Восточную часть участка ПСР и продолжает движение по проселкам. Вторая поисковая группа на автомобиле двигается по линейным ориентирам в поисках транспортного средства пропавшего. Обе поисковые группы работают на отклик. Примерно через 20 минут вторая поисковая группа находит автомобиль БВП и сообщает его координаты», — говорится в посте.

Спустя еще 15 минут мужчину нашли живым. Его эвакуировали и отправили в больницу.