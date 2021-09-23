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В Рязанской области проведут оценку всех земельных участков
В 2022 году в Рязанской области проведут государственную кадастровую оценку в отношении всех земельных участков, которые учтены Единым государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

В 2022 году в Рязанской области проведут государственную кадастровую оценку в отношении всех земельных участков, которые учтены Единым государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом РЗН. инфо сообщили источники в региональной кадастровой палате. Итоги оценки напрямую повлияют на сумму земельного налога.

Перед началом этой процедуры правообладатели вправе проверить точность содержащихся в ЕГРН сведений. Это можно сделать бесплатно с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

При расхождении сведений госреестра недвижимости с фактическими характеристиками объекта необходимо обратиться в орган государственной регистрации прав для внесения в ЕГРН соответствующих изменений.

В Рязанской области определение кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляет Государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки».

В адрес регионального Минимущества Кадастровой палатой уже направлен предварительный перечень объектов для оценки недвижимости, где содержатся сведения о 705886 земельных участках. В Рязанской области такая оценка проводится раз в четыре года.

«По любым вопросам, связанным с оборотом недвижимости, в том числе по вопросам определения кадастровой стоимости, можно обратиться к специалистам Кадастровой палаты по Рязанской области. Консультации экспертов учреждения помогают собственникам недвижимости предотвратить действия мошенников», — пояснила начальник отдела определения кадастровой стоимости Кадастровой палаты по Рязанской области Елена Копылова.

Более подробную информацию о порядке и стоимости предоставления услуг можно на сайте Кадастровой палаты или по телефону: 8 (4912) 55-14-55 доб. 2125.