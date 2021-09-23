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В Рязанской области от коронавируса скончались еще шесть человек
С начала пандемии от коронавируса скончались 1 069 рязанцев.

В Рязанской области за сутки от COVID-19 скончались шесть человек. Данные в четверг, 23 сентября, приводит региональный оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 069 рязанцев.

Также за сутки коронавирусом заболели 128 человек, за все время — 41 384. Кроме того, выздоровели от «ковида» за сутки 102 рязанца, за все время победили болезнь 37 877

В России за сутки от коронавируса выздоровели 16 567 человека, всего — 6 558 780. За сутки скончались 820 человек, заразились — 21 438. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 201 445, заболели — 7 354 995.