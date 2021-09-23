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В России перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости
Автолюбители неоднократно жаловались на это и ссылались на ПДД, в котором нет понятия «средняя скорость».

Российские госавтоинспекторы перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — рассказали в ГИБДД.

При этом точно неизвестно, как давно водителей перестали штрафовать за такое нарушение и по какой причине. Однако известно, что эта система использовалась в России около семи лет. Автолюбители неоднократно жаловались на это и ссылались на ПДД, в котором нет понятия «средняя скорость».