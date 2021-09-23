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Рязанская НПК внедряет «автопилот» управления технологическим процессом
Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к внедрению системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) — значимого элемента реализуемого на предприятии проекта создания «цифрового завода».

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», приступила к внедрению системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) — значимого элемента реализуемого на предприятии проекта создания «цифрового завода».

Система позволяет прогнозировать возможное поведение оборудования и устанавливать оптимальный режим работы установок, корректируя температуру, давление, расход газа и другие процессы. С появлением искусственного интеллекта отбор светлых нефтепродуктов и выход целевой продукции возрастет на 0,2%.

Внедрение новых технологий во все сферы производства — одна из ключевых задач НК «Роснефть». Применение цифровых программ позволит перейти на новый уровень ведения бизнеса, а также повысит надежность и экономичность производства и скорость принятия решений.

Совершенствование технологических процессов внедряется поэтапно. Например, проведенные в последние годы мероприятия позволили начать производство новых бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100-К5, а также низкосернистого судового топлива. А в последние два года у завода появились четыре новых резервуара с возможностью дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов. Общий объем всех четырех резервуаров — 26 тысяч тонн.

Цифровые технологии, внедренные на предприятии, позволили автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на семнадцати технологических установках предприятия.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. РНПК производит экологичные автомобильные бензины, в том числе «Евро 6» и дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.