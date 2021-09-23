Рок-фестиваль «Чернозем» отменили за сутки до начала

На мероприятии планировалась работа мобильных пунктов бесплатного ПЦР-тестирования, были закуплены для всех зрителей и сотрудников средства индивидуальной защиты. В конце августа администрация согласовала проведение.

Рок-фестиваль «Чернозем» отменили за сутки до начала. Об этом сообщили организаторы на официальной странице фестиваля « ВКонтакте ».

Фестиваль должен был пройти с 24 по 26 сентября под Воронежем. Организаторы сообщили, что с мая 2021 года вели совместную работу про проведению фестиваля с правительством региона. В конце августа администрация согласовала проведение.

На мероприятии планировалась работа мобильных пунктов бесплатного ПЦР-тестирования, были закуплены для всех зрителей и сотрудников средства индивидуальной защиты.

По словам организаторов, 22 сентября площадка была подготовлена в соответствии со всеми требованиями.

«Всю ночь и все утро сегодняшнего дня мы вели переговоры с правительством, последнее заседание прошло в 1:00, а в 10:43 нам официально вручили постановление об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия (с целью недопущения распространения COVID-19)», — говорится в сообщении.

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