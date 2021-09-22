В Рязанской области пропал 40-летний мужчина

Ориентировку на поиск Анатолия Бауэра опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

В Рязанской области пропал 40-летний мужчина. Ориентировку на поиск Анатолия Бауэра в среду, 22 сентября, опубликовал поисково-спасательный отряд « Мещера ».

Мужчина пропал 17 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Анатолий Бауэр имеет нормальное телосложение, рост 186 сантиметров, черные волосы с сединой и карие глаза. Из особых примет — татуировка в виде знака $ на большом пальце правой руки.