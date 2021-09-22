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В Рязанской области пропал 40-летний мужчина
Ориентировку на поиск Анатолия Бауэра опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

В Рязанской области пропал 40-летний мужчина. Ориентировку на поиск Анатолия Бауэра в среду, 22 сентября, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина пропал 17 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Анатолий Бауэр имеет нормальное телосложение, рост 186 сантиметров, черные волосы с сединой и карие глаза. Из особых примет — татуировка в виде знака $ на большом пальце правой руки.

Если вам известно местонахождение Анатолия Бауэра или вы хотите присоединиться к поискам, просьба позвонить по телефону: +7 (920) 980-21-71, 51-21-71 или 112.