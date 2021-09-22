\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
Чтв, 23
11°
Птн, 24
10°
ЦБ USD 73.21 -0.12 22/09
ЦБ EUR 85.86 -0.02 22/09
Нал. USD 72.66 / 73.60 10:16
Нал. EUR 85.31 / 85.95 10:16
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 025
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
5 245
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
11 282
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
11 286
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия ответила на жалобы рязанцев на холод в детсадах
Отмечается, что тепло в оба корпуса детсада № 66 пустили в 8:45 21 сентября. Также мэрия заявила, что отопление заработало в детсаде № 41. Однако родители в ответ заявили, что батареи до сих пор холодные.

Мэрия ответила на жалобы рязанцев на холод в детсадах. Соответствующие сообщения администрации опубликовали во вторник, 21 сентября, в соцсетях.

Отмечается, что тепло в оба корпуса детсада № 66 пустили в 8:45 21 сентября. Также мэрия заявила, что отопление заработало в детсаде № 41. Однако родители в ответ сообщили, что батареи до сих пор холодные.

«В 41 детский сад тепло подается, температура на входе 45.5 градусов. В настоящее время ведут наладочные работы оборудования, температура воздуха в группах постепенно растет», — заключила мэрия.