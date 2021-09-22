Мэрия ответила на жалобы рязанцев на холод в детсадах

Отмечается, что тепло в оба корпуса детсада № 66 пустили в 8:45 21 сентября. Также мэрия заявила, что отопление заработало в детсаде № 41. Однако родители в ответ заявили, что батареи до сих пор холодные.

Мэрия ответила на жалобы рязанцев на холод в детсадах. Соответствующие сообщения администрации опубликовали во вторник, 21 сентября, в соцсетях.

Отмечается, что тепло в оба корпуса детсада № 66 пустили в 8:45 21 сентября. Также мэрия заявила, что отопление заработало в детсаде № 41. Однако родители в ответ сообщили, что батареи до сих пор холодные.

«В 41 детский сад тепло подается, температура на входе 45.5 градусов. В настоящее время ведут наладочные работы оборудования, температура воздуха в группах постепенно растет», — заключила мэрия.