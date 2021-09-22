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Дочь гендиректора речного порта Сергея Калинина рассказала о последних днях его жизни
Перед смертью мужчина полетел в Сочи со своим внуком. В Рязань его доставили уже без сознания.

Дочь гендиректора речного порта Сергея Калинина, который скончался 19 сентября, рассказала о последних днях его жизни. Ее слова в среду, 22 сентября, приводит «КП в Рязани».

Светлана Липатова отметила, что мужчина в начале сентября полетел в Сочи со своим внуком. На следующий день после прилета ему стало плохо, его увезли в местную больницу. Там он пролежал пять дней и был в сознании.

«Пять дней он лежал в больнице, был в сознании, но болело все тело, не мог ходить, просил забрать из больницы. Врачи диагноз не ставили. Сделали К. Т. — поражение легких, подключили к ИВЛ. 10 сентября у него была клиническая смерть, но он выкарабкался», — рассказала дочь.

В Рязань мужчину привезли уже без сознания. Очередное К. Т. показало почти полное поражение легких. Не приходя в сознание мужчина скончался вечером воскресенья, 19 сентября.

«Мы не знаем точно, что было в сочинской больнице, не знаем, чем его лечили, какой диагноз ставили. В Рязани врачи также разводили руками. Но подобных смертей уже много, не только в Рязани», — отметила рязанка.

Журналисты отметили, что зимой Сергей Калинин переболел коронавирусом, а в мае сделал прививку от COVID-19.