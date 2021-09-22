Дочь гендиректора речного порта Сергея Калинина рассказала о последних днях его жизни

Дочь гендиректора речного порта Сергея Калинина, который скончался 19 сентября, рассказала о последних днях его жизни. Ее слова в среду, 22 сентября, приводит «КП в Рязани».
Светлана Липатова отметила, что мужчина в начале сентября полетел в Сочи со своим внуком. На следующий день после прилета ему стало плохо, его увезли в местную больницу. Там он пролежал пять дней и был в сознании.
«Пять дней он лежал в больнице, был в сознании, но болело все тело, не мог ходить, просил забрать из больницы. Врачи диагноз не ставили.
В Рязань мужчину привезли уже без сознания.
«Мы не знаем точно, что было в сочинской больнице, не знаем, чем его лечили, какой диагноз ставили. В Рязани врачи также разводили руками. Но подобных смертей уже много, не только в Рязани», — отметила рязанка.
Журналисты отметили, что зимой Сергей Калинин переболел коронавирусом, а в мае сделал прививку от COVID-19.