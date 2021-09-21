В Альметьевске бывший афганец угрожал взорвать дом гранатой

После переговоров его удалось задержать.

В Альметьевске бывший афганец угрожал взорвать дом гранатой. Об этом во вторник, 21 сентября, пишет Life .

В полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в ее квартире по улице Сулеймановой ее муж угрожал устроить взрыв. Он держал гранату за чеку и говорил, что готов их вдвоем взорвать. Самой женщине удалось выбежать из квартиры, а с ее супругом вели переговоры.

Спустя время 62-летнего мужчину удалось задержать. Его везут на медицинское освидетельствование.