Студенты Рязанского агротехнологического университета приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес»

Акция была посвящена всероссийскому дню работников леса. В рамках празднования была организована выставка техники, показан весь производственный цикл заготовки леса. Студенты РГАТУ приняли участие в посадке сеянцев сосны.

17 сентября 2021 года студенты технологического факультета направления подготовки «Лесное дело» Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева под руководством заведующего кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии Геннадия Фадькина приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес».

Акция была приурочена к всероссийскому дню работников леса и направлена на привлечение внимания к сохранению и восстановлению лесных массивов. Организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии России и федеральное агентство лесного хозяйства.

Участников мероприятия приветствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и министр природопользования Рязанской области Александр Новиков.

В рамках празднования всероссийского дня работников леса была организована масштабная выставка техники, используемой для работы в лесном хозяйстве, показан весь производственный цикл заготовки древесины: валка, сортировка и раскряжевка деревьев с использованием лесозаготовительного комплекса Харвестер.

Главным событием всероссийской акции «Сохраним лес» стала волонтерская посадка сеянцев сосны, в которой также приняли участие студенты университета: на территории ГКУ РО «Касимовское лесничество» было посажено около четырех тысяч сеянцев.