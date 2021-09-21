Рязанец случайно убил брата матрацем во время уборки

Во время уборки участка мужчина разозлился на старшего брата за небрежно выполненную работу. От удара матрацем он упал, ударился шеей о колодец и умер. Мужчина признал вину. Дело направили в суд.

Рязанец случайно убил брата матрацем во время уборки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. 21 апреля 2021 года в селе Киселево два брата убирали участок. Разозлившись на старшего брата за небрежную работу, младший ударил его свернутым в рулон матрацем, который нес домой после просушки. От удара мужчина упал, ударился шеей о деревянный колодец и умер. Против 52-летнего рязанца возбудили уголовное дело по причинении смерти по неосторожности. Мужчина признал вину. Дело направили в суд.