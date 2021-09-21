Рязанцы пожаловались на отсутствие отопления в детском саду

Родители воспитанников детского сада № 41 «Пчелка» рассказали, что в учреждении до сих пор нет отопления.

Рязанцы пожаловались на отсутствие отопления в детском саду. Сообщение появилось в соцсетях во вторник, 21 сентября.

Родители воспитанников детского сада № 41 «Пчелка» рассказали, что в учреждении до сих пор нет отопления.

«Отопление уже давно должны были включить, как в остальных детских учреждениях. Но! Его нет… Дети болеют, мерзнут, снова болеют…» — отметил автор поста.

По его словам проблема с отоплением происходит каждый год.