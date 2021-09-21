Рязанца осудят за кражу клиентской базы автосалона

33-летний сотрудник фирмы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств собирается продать конкурирующей организации клиентскую базу данных фирмы партнера.

Рязанца осудят за кражу клиентской базы автосалона. Об этом сообщает сайт УМВД.

По версии следствия, 33-летний работник автосервиса получил доступ к данным клиентской базы автосалона, с которым фирма рязанца сотрудничала, но без оглашения персональных данных.

Рязанец, получив доступ к специальной компьютерной программе, решил скопировать сведения клиентской базы фирмы-партнера и продать их конкурирующей фирме за 50 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовные дела за неправомерный доступ к компьютерной информации и незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Обвинительное заключение направили в суд.