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Рязанца осудят за кражу клиентской базы автосалона
33-летний сотрудник фирмы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств собирается продать конкурирующей организации клиентскую базу данных фирмы партнера.

Рязанца осудят за кражу клиентской базы автосалона. Об этом сообщает сайт УМВД.

По версии следствия, 33-летний работник автосервиса получил доступ к данным клиентской базы автосалона, с которым фирма рязанца сотрудничала, но без оглашения персональных данных.

Рязанец, получив доступ к специальной компьютерной программе, решил скопировать сведения клиентской базы фирмы-партнера и продать их конкурирующей фирме за 50 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовные дела за неправомерный доступ к компьютерной информации и незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Обвинительное заключение направили в суд.