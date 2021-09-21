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Перед сезоном распродаж «Почта России» увеличила лимиты авиадоставки в Европу
С сентября 2021 года «Почта России» сможет возить на 40% больше отправлений из России в Европу. Компания увеличила доступные лимиты авиаперевозки в Германию, Великобританию, Францию и Италию с 9,6 до 13,4 тонн почты в неделю.

С сентября 2021 года «Почта России» сможет возить на 40% больше отправлений из России в Европу. Компания увеличила доступные лимиты авиаперевозки в Германию, Великобританию, Францию и Италию с 9,6 до 13,4 тонн почты в неделю. Это самые популярные европейские направления у российских экспортеров, на них пришлось 50% от всех отправлений в Европу в первом полугодии 2021 года.

«Почта России» также продолжит доставлять посылки и письма в США прямыми авиарейсами семь раз в неделю. В начале лета 2021 года компания начала доставлять почту «Аэрофлотом» ежедневными прямыми авиарейсами. Это позволило значительно сократить сроки доставки из России в США.

«Осень и начало зимы — традиционно „высокий сезон“ для логистики и интернет-торговли, время, когда люди готовятся к праздникам и активно покупают подарки в интернет-магазинах. Мы заранее готовимся к этому насыщенному сезону, чтобы у наших клиентов не было проблем с доставкой товаров в самые востребованные для экспорта страны. Мы уверены, что увеличение лимитов на доставку поможет нам справиться с растущим объемом отправлений», — рассказал Сергей Сергушев, заместитель генерального директора «Почты России» по логистике.

США — лидер по количеству экспортных отправлений из России. Доля доставки в Штаты составляет 30% в общем объеме экспорта. Всего в первом полугодии 2021 года «Почта России» доставила в США больше 720 тыс отправлений, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Среди европейских стран лидерами по объему экспорта являются Германия — 180 тыс отправлений, Великобритания — 130 тыс, Франция — 75 тыс, и Италия — 65 тыс.

Всего за первое полугодие 2021 года «Почта России» доставила 2,2 млн экспортных отправлений. Выручка от их доставки выросла на 51% по сравнению с 2020 годом и составила 3,5 млрд рублей.