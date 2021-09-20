В Сасове поймали пьяного мужчину на «Ладе»

Нарушителя поймали вблизи дома № 47 на улице Ленина.

В Сасове сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя на автомобиле Lada. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в региональном УМВД .

Нарушителя поймали вблизи дома № 47 на улице Ленина. Сотрудники ДПС остановили транспортное средство для проверки водителя. При общении выяснилось, что 33-летний местный житель нетрезв. Это же подтвердил алкотестер — результат показал 0,843 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления транспортным средством. На него составили административные материалы.