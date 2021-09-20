Россиянам раскрыли способы обезопасить себя от онлайн-мошенников

Сделать это можно, заблокировав банковские приложения и возможность получить доступ к личному кабинету через браузер на компьютере.

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от онлайн-мошенников. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

По его словам, обезопасить себя от злоумышленников можно, заблокировав банковские приложения и возможность получить доступ к личному кабинету через браузер на компьютере.

От этих же опций можно отказать в банке. Многие финансовые учреждения разрешают своим клиентам делать определенные счета недоступным извне.

«Допускаются операции по нему только из отделения, то есть при физическом присутствии человека», — отметил эксперт.

Что касается пожилых людей, специалист посоветовал об этом позаботиться детям или внукам. Для этого близким пенсионера необходимо обратиться в банк по доверенности, оставить онлайн-доступ лишь к тому счету, которым человек постоянно пользуется и лишь с минимальной суммой. Остальное можно перевести на другой счет или вклад. Также можно оставить возможность пополнять счет удаленно, предупредив банк о том, что снятие или перевод по нему будут недоступны.