Двое рязанцев похитили из «Жигулей» электроинструменты и пистолет. Об этом
В полицию обратили два жителя Рязани, владельцы автомобилей «Ваз-2112». Они рассказали, что ночью неизвестные сломали в машинах дверные замки и украли электроинструмент и пневматический пистолет.
Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что недавно двое мужчин предлагали купить у них похожие вещи. Личность злоумышленников установили.
Полицейские задержали двух жителей Рязани 33 и 29 лет. Оперативники установили, что они причастны к краже из автомобилей на улицах Октябрьской и Ветеринарной. Выяснилось, что 29-летний рязанец ранее был судим за кражу.
Возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.