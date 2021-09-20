Двое рязанцев похитили из «Жигулей» электроинструменты и пистолет

33-летний рязанец и его 29-летний приятель взломали дверные замки в машинах и похитили пневматический пистолет и электроинструмент. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Двое рязанцев похитили из «Жигулей» электроинструменты и пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратили два жителя Рязани, владельцы автомобилей «Ваз-2112». Они рассказали, что ночью неизвестные сломали в машинах дверные замки и украли электроинструмент и пневматический пистолет.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что недавно двое мужчин предлагали купить у них похожие вещи. Личность злоумышленников установили.

Полицейские задержали двух жителей Рязани 33 и 29 лет. Оперативники установили, что они причастны к краже из автомобилей на улицах Октябрьской и Ветеринарной. Выяснилось, что 29-летний рязанец ранее был судим за кражу.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.