На рязанской школе № 49 появился стрит-арт с обитателями Окского заповедника

Стену школы оформляли около двух месяцев с начала голосования в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте». На выбор предложили четыре варианта рисунка на тему Окского биосферного заповедника — уникального уголка России в Рязанской области.

В Рязани граффити с изображением фауны Окского биосферного заповедника презентовали на торжественной линейке 1 сентября. Благодаря инициативе «Газпромнефть — Битумные материалы» новое произведение уличного искусства украсило здание МБОУ «Школа № 49» в поселке Строитель Рязанской области.



Стену школы оформляли около двух месяцев с начала голосования в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте». На выбор предложили четыре варианта рисунка на тему Окского биосферного заповедника — уникального уголка России в Рязанской области. В голосовании поучаствовали более 200 школьников и их родителей. На картине, победившей в голосовании, изображены олень, лисицы и выдра.



«По-настоящему радостно видеть, как с появлением рисунка преобразилась экосистема школы. Это творчество вдохновит не только детей, но и педагогов, и родителей, и позволит сделать повседневный учебный процесс еще более увлекательным», — поблагодарила участников проекта и.о. директора школы Зоя Ивановна Субботина.



Напомним, что идея оформить школьную стену принадлежала волонтерам «Газпромнефть — Битумные материалы». Проект стал одним из победителей волонтерского конкурса «Родных городов» — программы социальных инвестиций «Газпром нефти».



«Реализуя вместе со школьниками и волонтерами масштабные художественные проекты мы не только формируем новую среду рабочего поселка Строитель, вносим в его пространство новые яркие краски, но и привлекаем внимание молодежи и в целом жителей региона к уникальности природы Рязанской области, богатству ее флоры и фауны, требующих нашего общего внимания и заботы», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Рязанского завода битумных материалов» Михаил Находкин.



«Окский заповедник — это уникальная природная территория, о которой мы заботимся. Надеюсь, что данной акцией мы привлечем внимание к нашему нужному и нелегкому делу — сохранению редких видов птиц и животных, бережному отношению к природе. Несмотря на серьезность темы, рисунок — яркий, добрый и позитивный, поэтому не только напомнит о хрупкости нашей природы и ее обитателей, но и украсит поселок», — подчеркнул директор Окского Биосферного заповедника Юрий Маркин.

Справка

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», которая с 2012 года системно совершенствует качество жизни в регионах деятельности компании, поддерживая инициативы местных сообществ и развивая собственные проекты. Основными направлениями программы являются создание социальной инфраструктуры в регионах, поддержка образования и науки, экологические проекты.

Окский биосферный заповедник был образован в 1935 году для сохранения и изучения эталонных природных комплексов Мещерской низменности, находящейся в 100 километрах от Рязани.



В заповеднике сохраняются уникальные виды растений и животных, каждую весну в этот край прилетают сотни тысяч птиц. Посетители без особых трудностей могут увидеть на территории эндемика местной природы — выхухоля, енотовидную собаку, лося, зубра и многих других представителей флоры.