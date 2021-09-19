В рязанской школе, где располагается избирательная комиссия, временно отключали отопление

Ранее в СМИ появилась информация, что члены комиссии пожаловались на холод на избирательном участке, который располагается в школе № 57 на улице Нахимова. В мэрии отметили, что тепло в образовательное учреждение пустили 16 сентября.

В рязанской школе, где располагается избирательная комиссия, временно отключали отопление. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее в СМИ появилась информация, что члены комиссии пожаловались на холод на избирательном участке, который располагается в школе № 57 на улице Нахимова. В мэрии отметили, что тепло в образовательное учреждение пустили 16 сентября.

«Сегодня после проверки системы было выявлено, что некто неизвестный закрыл запорную арматуру на воздушной теплотрассе. Теплоснабжение восстановили в 11:37», — отметили в пресс-службе.