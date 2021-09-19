В Рязанской области ожидается дождь и до +10 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается дождь и до +10 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В понедельник, 20 сентября, на территории Рязанской области ожидается облачная погода. Днем будет дождь, местами сильный. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

Ранее рязанцев предупредили об усилении ветра и дожде.