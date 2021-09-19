В полиции рассказали подробности поиска пенсионера в Касимовском районе

Мужчину искали полицейские и поисковики. Поиск осложнялся тем, что пенсионер не взял с собой телефон и слуховой аппарат. Утром в лесу нашли место стоянки с кострищем. Днем пенсионер сам вышел из леса.

В полиции рассказали подробности поиска пропавшего пенсионера в Касимовском районе.

75-летний Виктор Сафонов пропал 17 сентября. Пенсионер вместе с родственниками приехал на машине за грибами в лес около села Коротово. Когда вечером мужчина не вышел из леса, родственники обратились в полицию.

Пенсионера искали участковые, сотрудники уголовного розыска и других служб полиции, волонтеры поисково-спасательных отрядов. Мужчина плохо слышит, но он не взял с собой в лес слуховой аппарат и мобильный телефон. Это осложняло поиски.

Утром в субботу, 18 сентября, поисковики нашли место стоянки пенсионера в лесу — у него была с собой зажигалка, он смог разжечь костер.

Позже выяснилось, что мужчина сам вышел из леса и обратился за помощью.