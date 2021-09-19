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В избирательной комиссии прокомментировали появление «мертвых душ» на выборах в Рязани
Отмечается, что на участке № 964, обращение избирателя о прописанных по его адресу людях находится в работе. Если оно подтвердится, то граждан из списка исключат.

В ТИКе Октябрьского района прокомментировали появление «мертвых душ» на выборах в Рязани. В субботу, 19 сентября, в СМИ появилась информация, что рязанец в списке избирателей на участке № 964 в Дашково-Песочне обнаружил по адресу своего проживания двух неизвестных людей, один из которых проголосовал.

«Этот случай не является фальсификацией или нарушением, это технические вопросы работы избирательной комиссии со списками. К сожалению, такие ситуации случаются. Списки избирателей формируются по базе УМВД из системы ГАС „Выборы“. Соответственно, самостоятельно избирательная комиссия их корректировать не может, — заявил председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Рязани Дмитрий Петров. — Это возможно только в том случае, если граждан подтвердит ошибку в списках непосредственно на участке. Например, умер родственник, не успели оформить, значит, он будет числиться в списке избирателей по прописке. Если гражданин предъявит свидетельство о смерти, то мы можем немедленно убрать его из списка избирателей. А если этого подтверждения нет, то внести изменение в списки можно только через запрос в УМВД».

Отмечается, что на участке № 964, обращение избирателя о прописанных по его адресу людях находится в работе. Если оно подтвердится, то граждан из списка исключат.