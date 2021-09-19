Обновлены данные по голосованию рязанцев на выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Рязанской области постоянно обновляет данные с выборов депутатов Государственной
В округе № 156:
«Единая Россия» — 40,40%,
КПРФ — 23,11%,
«Справедливая Россия — За правду» — 10,79%,
ЛДПР — 9,76%,
«Новые люди» — 6,50%,
«Партия пенсионеров» — 2,72%.
Голоса за одномандатников:
Андрей Красов («ЕР») — 33,94%,
Олег Струков (КПРФ) — 15,41%,
Александр Аверин («Справедливая Россия — За правду») — 13,29%,
Андрей Любимов («Яблоко») — 7,53%,
Дмитрий Детинов («Новые люди») — 7,41%,
Максим Мустафин (ЛДПР) — 6,81%.
В округе № 157:
«Единая Россия» — 49,64%,
КПРФ — 17,96%,
«Справедливая Россия — за правду» — 9,33%,
ЛДПР — 8,94%,
«Новые люди» — 6,12%,
«Партия пенсионеров» — 2,28%.
Голоса за одномандатников:
Дмитрий Хубезов («ЕР») — 50,37%,
Александр Шерин (ЛДПР) — 14,17%,
Евгений Морозов (КПРФ) — 13,70%,
Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 6,92%,
Артур Завьялов («Новые люди») — 4,71%,
Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 3,54%,
Голосование на выборах депутатов Государственной