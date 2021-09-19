Обновлены данные по голосованию рязанцев на выборах в Госдуму

При обработанных 11-12% бюллетеней лидеры не изменились

Избирательная комиссия Рязанской области постоянно обновляет данные с выборов депутатов Государственной Думы Р. Ф. 17-19 сентября. На 22:40 было обработано от 11% до 12% поданных бюллетеней.

В округе № 156:

«Единая Россия» — 40,40%,

КПРФ — 23,11%,

«Справедливая Россия — За правду» — 10,79%,

ЛДПР — 9,76%,

«Новые люди» — 6,50%,

«Партия пенсионеров» — 2,72%.

Голоса за одномандатников:

Андрей Красов («ЕР») — 33,94%,

Олег Струков (КПРФ) — 15,41%,

Александр Аверин («Справедливая Россия — За правду») — 13,29%,

Андрей Любимов («Яблоко») — 7,53%,

Дмитрий Детинов («Новые люди») — 7,41%,

Максим Мустафин (ЛДПР) — 6,81%.

В округе № 157:

«Единая Россия» — 49,64%,

КПРФ — 17,96%,

«Справедливая Россия — за правду» — 9,33%,

ЛДПР — 8,94%,

«Новые люди» — 6,12%,

«Партия пенсионеров» — 2,28%.

Голоса за одномандатников:

Дмитрий Хубезов («ЕР») — 50,37%,

Александр Шерин (ЛДПР) — 14,17%,

Евгений Морозов (КПРФ) — 13,70%,

Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 6,92%,

Артур Завьялов («Новые люди») — 4,71%,

Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 3,54%,