Обнародованы первые данные по голосованию рязанцев на выборах в Госдуму

«Единая Россия» лидирует при голосовании за партии, В одномандатных округах впереди Андрей Красов и Дмитрий Хубезов

Избирательная комиссия Рязанской области поделилась первыми данными с выборов депутатов Государственной Думы Р. Ф. 17-19 сентября. На 22:00 было обработано 2,29% поданных бюллетеней.

В округе № 156 «Единая Россия» набирала на это время 32,54%, КПРФ — 26,42%, «Справедливая Россия — за правду» — 14,28%, ЛДПР — 9,75%, «Новые люди» — 6,83%, «Партия пенсионеров» — 2,77%. В округе № 157 объем голосов распределился так: «Единая Россия» — 46,36%, КПРФ — 19,84%, ЛДПР — 10,44%, «Справедливая Россия — за правду» — 10,05%, «Новые люди» — 5,50%, «Партия пенсионеров» — 1,86%.

В округе № 156 при голосовании за кандидатов-одномандатников лидирует Андрей Красов (25,29%), за ним идет Олег Струков (20,01%), в округе № 157 лидирует Дмитрий Хубезов (47,32%), его преследуют Александр Шерин (15,48%) и Евгений Морозов (15,17%).

По состоянию на 18:00 в Рязанской области проголосовало 45,86% избирателей — 45,55% в Рязанском округе № 156 и 46,18% в Скопинском округе № 157. Самой высокой была активность граждан в Шацком (65,04%), Пителинском (67,46%), Александро-Невском (68,08%), Сараевском (68,18%), Скопинском (73,30%) и Михайловском (78,48%) районах.

Окончательную цифру явки на момент закрытия избирательных участков обнародуют только после обработки всех бюллетеней на всех избирательных участках.