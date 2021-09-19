Николай Любимов проголосовал на выборах в Госдуму

В воскресенье, 19 сентября, губернатор Николай Любимов проголосовал на выборах в Госдуму. В 10:30 он посетил избирательный участок вместе с женой в лицее № 4.

Николай Любимов проголосовал на выборах в Госдуму. В воскресенье, 19 сентября, губернатор Николай Любимов проголосовал на выборах в Госдуму.

В 10:30 он посетил избирательный участок вместе с женой в лицее № 4.

При входе губернатору измерили температуру и выдали маску. Любимов опустил бюллетень в урну и обратился к журналистам и всем присутствующим:

«В пятницу и субботу я наблюдал за тем, как работают избирательные участки, как они открываются, есть ли нарушения… В целом выборы проходят корректно. Серьезных нарушений нет, бывают небольшие недочеты, в этом будут разбираться сразу и на месте. Мы делаем все открыто для общественности. Хотел бы попросить всех, кто не пришел на избирательные участки все же сегодня определиться, прийти и сделать свой выбор», — подчеркнул Николай Любимов.

Напомним, что выборы проходят с 17 по 19 сентября.