Мэр Рязани Елена Сорокина проголосовала на выборах в Госдуму

Также она призвала рязанцев поучаствовать на выборах. «Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, участвуйте в выборах. Проголосовать можно сегодня весь день до 20.00», — заключила политик.

Мэр Рязани Елена Сорокина проголосовала на выборах в Госдуму. Об этом она сообщила на своей станице в соцсетях.

Сорокина посетила избирательный участок № 882 на Первомайском проспекте. «Мы выбираем партии и депутатов, которые будут представлять наши интересы в Государственной Думе. Для меня главное — чтобы в течение этих пяти лет люди работали на результат, чтобы жизнь рязанцев становилась комфортнее, чтобы, в том числе благодаря работе депутатов, Рязань становилась лучше и краше. Именно на этом я основывала свой выбор», — написала мэр.

Также она призвала рязанцев поучаствовать на выборах.

«Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, участвуйте в выборах. Проголосовать можно сегодня весь день до 20.00», — заключила политик.