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В Рязани проголосовала цыганская диаспора
В ролике, который появился в телеграмм-канале рязанских наблюдателей, видно, что некоторые из цыган идут на выборы пританцовывая

В Рязани на избирательный участок в поселке Дягилево пришли цыгане. Речь идет об участке, который находится в школе № 30.

В ролике, который появился в телеграмм-канале рязанских наблюдателей, видно, что некоторые из цыган идут на выборы пританцовывая.

Председатель городской общественной организации «Совет дягилевских цыган города Рязани» Виталий Мунтьян рассказал, что пока на участки пришло треть диаспоры.