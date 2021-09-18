Рязанским пенсионерам пообещали дополнительные выплаты в октябре

В Рязанской области ежегодная выплата в 500 рублей достанется гражданам старше 90 лет.

К 1 октября пенсионеры нескольких регионов получат допвыплаты в честь Дня пожилого человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В Рязанской области ежегодная выплата в 500 рублей достанется гражданам старше 90 лет.

Жители Ненецкого автономного округа, которые более 15 лет проработали в регионе, получат разовую выплату в 10 тысяч рублей. В Челябинской области к 1 октября 700 рублей получат все пенсионеры.

Дополнительные пенсионные выплаты начислят автоматически, для их получения не потребуется заполнять какие-либо заявления.