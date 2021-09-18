\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 72.56 0.13 18/09
ЦБ EUR 85.46 0.1 18/09
Нал. USD 72.40 / 73.40 09:54
Нал. EUR 85.10 / 86.10 09:54
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 2021 18:17
1 323
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
2 541
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
8 692
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
8 659
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанским пенсионерам пообещали дополнительные выплаты в октябре
В Рязанской области ежегодная выплата в 500 рублей достанется гражданам старше 90 лет.

К 1 октября пенсионеры нескольких регионов получат допвыплаты в честь Дня пожилого человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В Рязанской области ежегодная выплата в 500 рублей достанется гражданам старше 90 лет.

Жители Ненецкого автономного округа, которые более 15 лет проработали в регионе, получат разовую выплату в 10 тысяч рублей. В Челябинской области к 1 октября 700 рублей получат все пенсионеры.

Дополнительные пенсионные выплаты начислят автоматически, для их получения не потребуется заполнять какие-либо заявления.