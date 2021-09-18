Поисковики отыскали ночью грибников, заблудившихся в лесу под Рязанью

На место выезжали 22 поисковика. Отмечается, что поиски велись в минусовую температуру и туман.

Поисковики отыскали ночью грибников, заблудившихся в лесу под Рязанью. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

На место выезжали 22 поисковика. Отмечается, что поиски велись в минусовую температуру и туман.

«В такую погоду оказаться ночью в лесу не только страшно, но и опасно. Двое грибников заблудились в лесу недалеко от деревни Дубровичи», — говорится в сообщении.