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Поисковики отыскали ночью грибников, заблудившихся в лесу под Рязанью
На место выезжали 22 поисковика. Отмечается, что поиски велись в минусовую температуру и туман.

Поисковики отыскали ночью грибников, заблудившихся в лесу под Рязанью. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

На место выезжали 22 поисковика. Отмечается, что поиски велись в минусовую температуру и туман.

«В такую погоду оказаться ночью в лесу не только страшно, но и опасно. Двое грибников заблудились в лесу недалеко от деревни Дубровичи», — говорится в сообщении.