На пожаре в Сасовском районе пострадал мужчина

В субботу, 18 сентября, в селе Глядково Сасовского район сгорел деревянный дом. Мужчину 1960 года рождения госпитализировали в больницу. На место выезжали два пожарных автомобиля и шесть человек.

На пожаре в Сасовском районе пострадал мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

В субботу, 18 сентября, в селе Глядково Сасовского район сгорел деревянный дом. Мужчину 1960 года рождения госпитализировали в больницу.

На место выезжали два пожарных автомобиля и шесть человек.