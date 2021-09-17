В рязанском следкоме прокомментировали инцидент с упавшим с 16-го этажа мужчиной

Информацию РЗН. инфо прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В рязанском СУ СКР прокомментировали инцидент с мужчиной, упавшем с 16 этажа. Информацию РЗН. инфо прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, рабочий упал с 16 этажа на площадку между 12 и 13 этажами.

В настоящее время проводится доследственная проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что инцидент произошел на улице Быстрецкой.