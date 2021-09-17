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Бывшего сотрудника рязанской колонии подозревают в получении взятки
По данным следствия, в 2017—2018 годах сотрудник исправительной колонии № 6 в Стенькине получил через посредника от одного из осужденных взятку за в размере 75 500 рублей за общее покровительство.

Бывшего сотрудника рязанской колонии подозревают в получении взятки. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, в 2017—2018 годах сотрудник исправительной колонии № 6 в Стенькине получил через посредника от одного из осужденных взятку за в размере 75 500 рублей за общее покровительство.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и отдела собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области», — говорится в сообщении

Следователи возбудили уголовные дела в отношении бывшего сотрудника колони за получение взятки и двух ранее судимых жителей региона за посредничество и дачу взяки.