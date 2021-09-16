Жительница Скопинского района фиктивно прописала у себя пятерых иностранцев

«Резиновую квартиру» обнаружили в поселке Павелец.

В Скопинском районе полицейские обнаружили «резиновую квартиру». Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мигрантов в возрасте от шести до 37 лет прописала жительница поселка Павелец. Отмечается, что все иностранцы прибыли из Таджикистана.

В отношении хозяйки жилища возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф.

Ранее такое правонарушение пресекли в Сасове. Там мигрант незаконно поселил в своем доме четверых иностранцев.