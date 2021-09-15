В Сасове мигрант незаконно поселил в доме четверых иностранцев

Он проживал в одном из домов в Сасове и за деньги предоставил жилье еще четверым гражданам одной из стран Средней Азии.

В Сасове перед судом предстанет мигрант, незаконно поселивший в своем доме четырех иностранцев. Подробности приводит региональное УМВД .

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, который проживает в Сасове. Он за денежное вознаграждение предоставил жилье четверым иностранным гражданам в возрасте от 20 до 30 лет, тем самым нарушил действующее законодательство. Также за деньги он фиктивно прописал одного из них.

Дело передали в суд. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.