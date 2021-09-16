Следователи подтвердили факт изнасилования девушки в Рязани

«Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера», — отметили в ведомстве.

Следователи подтвердили факт изнасилования девушки в Рязани. Об этом в четверг, 16 сентября, РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, подозреваемый разыскивается.