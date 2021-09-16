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Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Борках
В 12-м районе на двух участках дороги сняли асфальт и выровняли профиль. К 23 сентября планируют укрепить обочины и завершить работы.

В четверг, 16 сентября, глава администрации Елена Сорокина проверила ход ремонта дорог в Борках. В 12-м районе на двух участках дороги сняли асфальт и выровняли профиль. К 23 сентября планируют укрепить обочины и завершить работы.

На улицах Медицинская и Новая в поселке Канищево работы уже завершены. Около дома № 1-г на улице Новой на неухоженной зеленой зоне образовалась свалка. Специалисты управления по делам территорий установят хозяина участка и приведут его в подарок.

Елена Сорокина отметила, что в 2021 году по нацпроекту в Приокском отремонтировали улицы Дачную, Молодежную, Медицинскую, Пирогова и 1-й Индустриальный переулок.