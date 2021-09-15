Мэр Рязани заявила о начале отопительного сезона

Глава администрации написала на своей странице «ВКонтакте», что приняла решение пустить тепло на объекты соцсферы с четверга, 16 сентября

Мэр Рязани Елена Сорокина заявила о начале отопительного сезона. Глава администрации написала на своей странице «ВКонтакте», что приняла решение пустить тепло на объекты соцсферы с четверга, 16 сентября. Сначала отопление дадут в детских садах, больницах, школах и поликлиниках. С понедельника, 20 сентября, тепло поэтапно поступит в многоквартирные дома.

«Осенью традиционно начинается сезон простуд. На улице холодно, и в квартирах становится сыро и неуютно. Мы ускоряем подключение к отоплению. Главное для нас — здоровье и комфорт горожан», — написала Елена Сорокина.