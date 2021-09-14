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Рязанская область получит более 124 миллионов рублей на поддержку аграриев
Федеральные средства направят на оказание поддержки сельскохозяйственным предприятиям, софинансирование производства и реализацию зерна.

Рязанская область получит более 124 миллионов рублей на поддержку аграриев. Об этом сообщил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Комиссия Федерального собрания одобрила выделение Рязанской области дополнительных средств 13 января.

Андрей Макаров сообщил, что дополнительные средства пойдут на софинансирование производства и реализацию зерна.

«Рязанская область дополнительно получит 124 млн 563 тысяч рублей. Эти федеральные средства направляются на оказание очень значимой поддержки нашим сельскохозяйственным предприятиям, продукция которых имеет первостепенное значение для людей. Такая помощь была и остается в приоритете. Это поручение президента, которое должно быть выполнено», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Николай Любимов отметил, что дополнительная финансовая помощь из федерального центра дает возможность эффективно исполнять те решения, которые приняты президентом.

«Компенсация части затрат производителям зерна позволит сохранить их экономическую устойчивость, обеспечить стабильную работу и дальнейшее развитие», — сказал Николай Любимов.