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Работники региональной прокуратуры сыграли в мини-футбол
В турнире, посвященном 300-летию прокуратуры России, сразились четыре команды: аппарата прокуратуры области, ветеранов органов прокуратуры, прокуроров районов и сотрудников районных прокуратур Рязанской области

Работники прокуратуры Рязанской области сыграли в мини-футбол. Турнир прошел на стадионе «Спартак». Соревнования посвятили 300-летию российской прокуратуры.

В турнире участвовали четыре команды: аппарата прокуратуры области, ветеранов органов прокуратуры, прокуроров районов и сотрудников районных прокуратур Рязанской области.

Удачи участникам пожелали прокурор области Иван Панченко и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта области Игорь Мишин.

Первое место завоевала команда аппарата прокуратуры Рязанской области. Второе место получила команда ветеранов органов прокуратуры. В борьбе за третье место победу одержала команда прокуроров районов.