Работники региональной прокуратуры сыграли в мини-футбол

В турнире, посвященном 300-летию прокуратуры России, сразились четыре команды: аппарата прокуратуры области, ветеранов органов прокуратуры, прокуроров районов и сотрудников районных прокуратур Рязанской области