Работники региональной прокуратуры сыграли в мини-футбол
В турнире, посвященном 300-летию прокуратуры России, сразились четыре команды: аппарата прокуратуры области, ветеранов органов прокуратуры, прокуроров районов и сотрудников районных прокуратур Рязанской области
Работники прокуратуры Рязанской области сыграли в мини-футбол. Турнир прошел на стадионе «Спартак». Соревнования посвятили 300-летию российской прокуратуры.
В турнире участвовали четыре команды: аппарата прокуратуры области, ветеранов органов прокуратуры, прокуроров районов и сотрудников районных прокуратур Рязанской области.
Удачи участникам пожелали прокурор области Иван Панченко и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта области Игорь Мишин.
Первое место завоевала команда аппарата прокуратуры Рязанской области. Второе место получила команда ветеранов органов прокуратуры. В борьбе за третье место победу одержала команда прокуроров районов.