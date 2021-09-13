В Шацком районе поймали 64-летнего пьяного водителя

Мужчину на «УАЗе» заметили в селе Польное Конобеево. Его остановили для проверки документов.

В Шацком районе сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

64-летнего мужчину на «УАЗе» заметили в селе Польное Конобеево. Транспортное средство остановили для проверки документов. При общении госавтоинспекторы выяснили, что пожилой водитель нетрезв. Результат освидетельствования показал 0,486 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили административные протоколы. Ему грозит штраф и лишение «прав» на два года.